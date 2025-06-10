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Зеленский: Украина может мобилизовать до 27 тыс. человек в месяц

Зеленский: Украина может мобилизовать до 27 тыс. человек в месяц Украина может мобилизовать 27 тыс. человек в месяц, а Россия 40-50 тыс.
Другие страны
10 июня 2025 г. 13:45
Зеленский: Украина может мобилизовать до 27 тыс. человек в месяц

Украина может мобилизовать 27 тыс. человек в месяц, тогда как Россия - 40-50 тыс.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мобилизация является проблемой в любой войне. Украина не является исключением, ведь мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устают. Мы можем мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, а россияне - 40-50 тысяч", - сказал Зеленский.

Комментируя заявления некоторых лидеров других стран по мобилизации в Украине с 18 лет, президент подчеркнул, что не считает, что в этом есть необходимость.

"Операция "Паутина" показала: главное не количество людей, а оружие и технология. А также деньги и давление. А санкции были бы направлены именно на те деньги, которыми россияне финансируют войну", - пояснил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukrayna ayda 27 minə qədər insanı səfərbər edə bilər

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