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В Азербайджане отметят 130-летие Мустафы Топчибашева

В Азербайджане отметят 130-летие Мустафы Топчибашева В Азербайджане отметят 130-летие Мустафы Топчубашова
Внутренняя политика
10 июня 2025 г. 13:12
В Азербайджане отметят 130-летие Мустафы Топчибашева

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении мероприятий по случаю 130-летия выдающегося ученого и известного общественного деятеля, академика Мустафы Топчибашева.

Как сообщает Report, в документе отмечаются особые заслуги Мустафы Топчибашева в развитии здравоохранения и медицинской науки в Азербайджане.

Национальной академии наук Азербайджана совместно с Министерством здравоохранения поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения академика.

Кабинет Министров в свою очередь должен решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Akademik Mustafa Topçubaşovun 130 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

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