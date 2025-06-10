В Азербайджане отметят 130-летие Мустафы Топчибашева

В Азербайджане отметят 130-летие Мустафы Топчубашова

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении мероприятий по случаю 130-летия выдающегося ученого и известного общественного деятеля, академика Мустафы Топчибашева.

Как сообщает Report, в документе отмечаются особые заслуги Мустафы Топчибашева в развитии здравоохранения и медицинской науки в Азербайджане.

Национальной академии наук Азербайджана совместно с Министерством здравоохранения поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения академика.

Кабинет Министров в свою очередь должен решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.