Посол Азербайджана в Испании и мэр Мадрида обсудили потенциальные совместные проекты

Посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов провел встречу с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Альмейдой.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию дипмиссии в соцсетях, в ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Баку и Мадридом.

Стороны выразили заинтересованность в "запуске практических и взаимовыгодных проектов", направленных на укрепление прямых связей между двумя городами.