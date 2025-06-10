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Валтонен: ОБСЕ придает особое значение отношениям со странами ЦА

Валтонен: ОБСЕ придает особое значение отношениям со странами ЦА Элина Вальтонен: ОБСЕ придает особое значение развитию связей с Центральной Азией
В регионе
10 июня 2025 г. 13:54
Валтонен: ОБСЕ придает особое значение отношениям со странами ЦА

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) придает большое значение развитию связей с Казахстаном и другими странами Центральной Азии (ЦА).

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен заявила сегодня в Астане на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Она отметила плодотворный характер сотрудничества с Офисом программ ОБСЕ в Астане.

Валтонен также подчеркнула усилия по Токаева по "укреплению международного авторитета Казахстана", благодаря которым страна зарекомендовала себя как влиятельная средняя держава в регионе и мире. "Авторитет Казахстана укрепляется в том числе через активное участие в таких организациях, как ОБСЕ",- подчеркнула она.

Президент Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, выразил поддержку деятельности Валтонен, которая, по его словам, "возглавила ОБСЕ в условиях крайне непростой ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности".

Токаев также высоко оценил состояние казахско-финских отношений, добавив, что Финляндия является давним партнером Казахстана в скандинавском регионе. Он также заявил о готовности к дальнейшему наращиванию контактов.

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