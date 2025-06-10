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Житель Баку осужден на 5 лет за ложное сообщение о терроризме

Житель Баку осужден на 5 лет за ложное сообщение о терроризме Житель Баку осужден на 5 лет за ложное сообщение о терроризме
Происшествия
10 июня 2025 г. 13:21
Житель Баку осужден на 5 лет за ложное сообщение о терроризме

Завершился судебный процесс по делу Джамаледдина Джафарова, обвиняемого в даче ложных сведений о терроризме.

Как сообщает Report, обвинительное заключение оглашено на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

В обвинительном заключении указано, что Джафаров 29 января текущего года позвонил на горячую линию "102" МВД и дал ложные сведения о якобы заложенном в отеле около станции метро "Сахиль" взрывном устройстве.

Он признал себя виновным в предъявленных обвинениях и выразил раскаяние.

Прокурор потребовал лишить Джафарова свободы на 6 лет и 6 месяцев, однако суд приговорил его к 5 годам заключения.

Джамаледдин Джафаров был задержан и привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье 216 (заведомо ложное сообщение о терроризме) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Bakının mərkəzində hotelə bomba qoyulması barədə yalan məlumat verməkdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub

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