Житель Баку осужден на 5 лет за ложное сообщение о терроризме

Житель Баку осужден на 5 лет за ложное сообщение о терроризме

Завершился судебный процесс по делу Джамаледдина Джафарова, обвиняемого в даче ложных сведений о терроризме.

Как сообщает Report, обвинительное заключение оглашено на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

В обвинительном заключении указано, что Джафаров 29 января текущего года позвонил на горячую линию "102" МВД и дал ложные сведения о якобы заложенном в отеле около станции метро "Сахиль" взрывном устройстве.

Он признал себя виновным в предъявленных обвинениях и выразил раскаяние.

Прокурор потребовал лишить Джафарова свободы на 6 лет и 6 месяцев, однако суд приговорил его к 5 годам заключения.

Джамаледдин Джафаров был задержан и привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье 216 (заведомо ложное сообщение о терроризме) УК АР.