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В Грузии пройдет Второй съезд учителей азербайджаноязычных школ

В Грузии пройдет Второй съезд учителей азербайджаноязычных школ В столице Грузии Тбилиси 28 июня пройдет II Съезд учителей азербайджаноязычных школ.
В регионе
10 июня 2025 г. 13:23
В Грузии пройдет Второй съезд учителей азербайджаноязычных школ

В столице Грузии Тбилиси 28 июня пройдет II Съезд учителей азербайджаноязычных школ.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом проинформировала директор организации "Маариф" Айгюль Исаева.

Она подчеркнула, что целью съезда является информирование государственных органов о проблемах, существующих в азербайджаноязычных школах, а также обсуждение путей их решения, обмен мнениями и определение перспектив развития.

В ходе панельных дискуссий докладчики затронут такие темы, как нехватка кадров, родной язык, государственный язык, двуязычная (билингвальная) система образования, инклюзивное образование, проблемы в учебниках, вопросы инфраструктуры и пр. На съезде, помимо учителей, преподающих в азербайджаноязычных школах, примут участие представители государственных органов, дипломатического корпуса и организаций, работающих в сфере образования.

Отметим, что I Съезд учителей азербайджаноязычных школ был проведен в Грузии в июне 2023 года.

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Версия на английском языке Teachers of Azerbaijani-language schools to gather for their 2nd congress in Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Azərbaycandilli Məktəblərin Müəllimlərinin İkinci Qurultayı keçiriləcək

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