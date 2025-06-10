В Грузии пройдет Второй съезд учителей азербайджаноязычных школ

В столице Грузии Тбилиси 28 июня пройдет II Съезд учителей азербайджаноязычных школ.

В столице Грузии Тбилиси 28 июня пройдет II Съезд учителей азербайджаноязычных школ.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом проинформировала директор организации "Маариф" Айгюль Исаева.

Она подчеркнула, что целью съезда является информирование государственных органов о проблемах, существующих в азербайджаноязычных школах, а также обсуждение путей их решения, обмен мнениями и определение перспектив развития.

В ходе панельных дискуссий докладчики затронут такие темы, как нехватка кадров, родной язык, государственный язык, двуязычная (билингвальная) система образования, инклюзивное образование, проблемы в учебниках, вопросы инфраструктуры и пр. На съезде, помимо учителей, преподающих в азербайджаноязычных школах, примут участие представители государственных органов, дипломатического корпуса и организаций, работающих в сфере образования.

Отметим, что I Съезд учителей азербайджаноязычных школ был проведен в Грузии в июне 2023 года.