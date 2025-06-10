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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 36°

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 36° 11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
10 июня 2025 г. 13:11
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 36°

11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман, северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-22, днем ​​- 27-32° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - ​​35-40%.

В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем ​​- 31-36° тепла, в горах ночью 8-13, днем ​​- 15-20° тепла.

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