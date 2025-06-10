В Нахчыване налоговые поступления выросли почти на 23%

В период с января по май текущего года Государственная налоговая служба Нахчыванской Автономной Республики (НАР) обеспечила поступление в бюджет 96 млн манатов в виде налогов.

В период с января по май текущего года Государственная налоговая служба Нахчыванской Автономной Республики (НАР) обеспечила поступление в бюджет 96 млн манатов в виде налогов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Госслужбу, это на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

66,8% уплаченных в отчетном периоде налогов пришлось на негосударственный сектор, а 33,2% - на государственный.

Поступления от негосударственного сектора составили 64,1 млн манатов, что на 13,6 млн манатов (26,9%) больше по сравнению с 5 месяцами 2024 года.