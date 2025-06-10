ГНС: Налоговые поступления по ненефтегазовому сектору за 5 месяцев выросли на 9%

Ненефтегазовые налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в январе-мае этого года составили 5 млрд 716,2 млн манатов, или 72,9% налоговых сборов по линии Государственной налоговой службы (ГНС).
Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, объем ненефтегазовых налоговых доходов вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что в январе-мае поступления в госбюджет по линии ГНС составили 7 млрд 843,3 млн манатов (+4,6%).
План по сбору налогов для ГНС на 2025 год определен в 15,5 млрд манатов.