ГНС: Налоговые поступления по ненефтегазовому сектору за 5 месяцев выросли на 9%

13:04

Ненефтегазовые налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в январе-мае этого года составили 5 млрд 716,2 млн манатов, или 72,9% налоговых сборов по линии Государственной налоговой службы (ГНС).

Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, объем ненефтегазовых налоговых доходов вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что в январе-мае поступления в госбюджет по линии ГНС составили 7 млрд 843,3 млн манатов (+4,6%).

План по сбору налогов для ГНС на 2025 год определен в 15,5 млрд манатов.