В одной из школ в Австрии произошла стрельба, погибли восемь человек

В австрийском городе Граце (юго-восток Австрии) в одной из школ произошла стрельба.

Число погибших в результате стрельбы в одной из школ в австрийском городе Грац возросло до восеми человек.

Как передает Report, об этом пишет газета Kronen Zeitung.

"Подозреваемый открыл огонь в двух классах, и число тяжело раненых исчисляется двузначным числом", - сообщило издание.

Сам подозреваемый был найден мертвым в одном санузлов.

Издание напоминает, что преступление произошло незадолго до десятой годовщины беспорядков в Граце - 20 июня 2015 года, в результате которых погибли три человека.

12.59

В результате стрельбы в одной из школ в австрийском городе Грац погибли пять человек.

Как передает Report, об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Нападавший был ликвидирован.

Издание отмечает, что утром после того, как были слышны выстрелы, на место происшествия прибыла полиция. В операции были задействованы несколько полицейских подразделений и спецподразделение Cobra.

Между тем, австрийский государственный вещатель ORF со ссылкой на местную полицию сообщил о том, что в стрельбе подозревается один из учеников, который, предположительно, после нападения покончил с собой.

12.51

В австрийском городе Граце (юго-восток Австрии) в одной из школ произошла стрельба.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В результате инцидента один человек погиб, а сам стрелок ранен.