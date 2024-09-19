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ASCO разрабатывает стратегию для достижения нулевых выбросов к 2050 году

ASCO разрабатывает стратегию для достижения нулевых выбросов к 2050 году "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) разрабатывает проект стратегии и плана действий для достижения нулевых выбросов к 2050 году в рамках программы Международной морской организации по борьбе с изменением климата в сфере судоходства.
Инфраструктура
19 сентября 2024 г. 13:58
ASCO разрабатывает стратегию для достижения нулевых выбросов к 2050 году

"Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) разрабатывает проект стратегии и плана действий для достижения нулевых выбросов к 2050 году в рамках программы Международной морской организации по борьбе с изменением климата в сфере судоходства.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, об этом председатель ЗАО Рауф Велиев заявил на церемонии награждения победителей конкурса "Судоходство, молодые изобретатели и инновации" среди учащихся Центра обучения робототехнике AzeRobot Education.

Велиев рассказал о важности проведения в Азербайджане мероприятия COP29, а также объявления 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира", отметив, что это является показателем внимания государства к вопросам защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата.

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Версия на английском языке ASCO develops strategy and action plan for zero emissions
Версия на азербайджанском языке ASCO sıfır emissiya hədəfinə çatmaq üçün strategiya və tədbirlər planı hazırlayır

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