ASCO разрабатывает стратегию для достижения нулевых выбросов к 2050 году

"Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) разрабатывает проект стратегии и плана действий для достижения нулевых выбросов к 2050 году в рамках программы Международной морской организации по борьбе с изменением климата в сфере судоходства.

"Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) разрабатывает проект стратегии и плана действий для достижения нулевых выбросов к 2050 году в рамках программы Международной морской организации по борьбе с изменением климата в сфере судоходства.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, об этом председатель ЗАО Рауф Велиев заявил на церемонии награждения победителей конкурса "Судоходство, молодые изобретатели и инновации" среди учащихся Центра обучения робототехнике AzeRobot Education.

Велиев рассказал о важности проведения в Азербайджане мероприятия COP29, а также объявления 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира", отметив, что это является показателем внимания государства к вопросам защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата.