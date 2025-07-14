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Парламент Азербайджана определил правовые основания для отказа в регистрации прав на землю

Парламент Азербайджана определил правовые основания для отказа в регистрации прав на землю Парламент Азербайджана определил правовые основания для отказа в регистрации прав на землю
Инфраструктура
14 июля 2025 г. 12:41
Парламент Азербайджана определил правовые основания для отказа в регистрации прав на землю

Милли Меджлис Азербайджана закрепил на законодательном уровне правовые основания для отказа в государственной регистрации прав на землю.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О государственном реестре недвижимого имущества" были приняты на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Законопроект подготовлен на основе постановлений Конституционного суда от 28 марта 2017 года и 10 декабря 2024 года, в которых указано, что в случае несоответствия категории (целевого назначения) земельного участка в представленных документах категории, утвержденной уполномоченным органом, допускается отказ в регистрации прав.

Для исключения неоднозначной судебной практики предлагается установить четкую процедуру. В случае выявления несоответствия между целевым назначением земли в документах и данными государственного земельного кадастра, органы регистрации должны в течение 15 рабочих дней провести анализ землеустроительных документов. Если данные подтверждаются — регистрация осуществляется, и кадастр корректируется, в противном случае — может быть вынесен отказ.

Таким образом, нововведения обеспечат юридическое основание для отказа в регистрации прав на земельный участок в случае, если в документах целевое назначение земли не соответствует данным государственного земельного кадастра.

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Версия на азербайджанском языке Parlament torpaq üzərində hüquqların qeydiyyatından imtina üçün hüquqi əsasları təsdiq edib

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