Словакия откроет почетное консульство в Азербайджане

Словакия планирует открыть почетное консульство страны в Азербайджане.

Словакия планирует открыть почетное консульство в Азербайджане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Словакии.

"Ключевыми приоритетами в расширении сотрудничества с Азербайджаном являются: активная поддержка словацких компаний, подготовка к открытию почетного консульства в Азербайджане и углубление политического диалога между двумя странами", - отмечает ведомство.

Сообщается также, что глава МИД Словакии Юрай Бланар встретился с новоназначенным послом этой страны в Азербайджане Эльчином Гасымовым.

В ходе встречи министр заявил, что Словакия видит взаимный интерес к углублению взаимоотношений с Азербайджаном.

"В прошлом году двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Словакией значительно укрепилось. Во время визита премьер-министра Словакии в Баку мы активизировали взаимные шаги на пути к стратегическому партнерству", - сказал он.

В свою очередь, новый посол подчеркнул, что Азербайджан все активнее укрепляет свои позиции в качестве экономического партнера Словакии в различных областях.

"Азербайджан все чаще профилирует себя как перспективный бизнес-партнер Словакии. Помимо энергетики и оборонной промышленности, это также касается сферы ИТ и транспорта", - отметил Гасымов.