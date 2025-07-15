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Словакия откроет почетное консульство в Азербайджане

Словакия откроет почетное консульство в Азербайджане Словакия планирует открыть почетное консульство страны в Азербайджане.
Внешняя политика
15 июля 2025 г. 11:48
Словакия откроет почетное консульство в Азербайджане

Словакия планирует открыть почетное консульство в Азербайджане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Словакии.

"Ключевыми приоритетами в расширении сотрудничества с Азербайджаном являются: активная поддержка словацких компаний, подготовка к открытию почетного консульства в Азербайджане и углубление политического диалога между двумя странами", - отмечает ведомство.

Сообщается также, что глава МИД Словакии Юрай Бланар встретился с новоназначенным послом этой страны в Азербайджане Эльчином Гасымовым.

В ходе встречи министр заявил, что Словакия видит взаимный интерес к углублению взаимоотношений с Азербайджаном.

"В прошлом году двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Словакией значительно укрепилось. Во время визита премьер-министра Словакии в Баку мы активизировали взаимные шаги на пути к стратегическому партнерству", - сказал он.

В свою очередь, новый посол подчеркнул, что Азербайджан все активнее укрепляет свои позиции в качестве экономического партнера Словакии в различных областях.

"Азербайджан все чаще профилирует себя как перспективный бизнес-партнер Словакии. Помимо энергетики и оборонной промышленности, это также касается сферы ИТ и транспорта", - отметил Гасымов.

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Версия на английском языке Slovakia to open honorary consulate in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Slovakiya Azərbaycanda fəxri konsulluq açacaq

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