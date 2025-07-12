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Азербайджан и Грузия обсудили совместные усилия в рамках проекта БТК

Азербайджан и Грузия обсудили совместные усилия в рамках проекта БТК Азербайджан и Грузия обсудили совместные усилия в рамках проекта БТК
Инфраструктура
12 июля 2025 г. 09:22
Азербайджан и Грузия обсудили совместные усилия в рамках проекта БТК

Азербайджан и Грузия обсудили совместные усилия для полного запуска железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев по итогам переговоров с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в Баку.

"Обсудили нынешний уровень и перспективы сотрудничества в сфере транспорта между нашими странами, а также совместные усилия для полного запуска проекта БТК", - отметил Набиев.

По словам министра, в повестку переговоров также входили вопросы совершенствования нормативно-правовой базы в сфере автомобильного транспорта, потенциальное сотрудничество в сферах ИКТ, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и инноваций.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan BTQ layihəsi çərçivəsində birgə səyləri müzakirə edib

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