В АЖД объявили о поэтапном прекращении работы касс на вокзалах регионов с завтрашнего дня

В АЖД объявили о поэтапном прекращении работы касс на вокзалах регионов с завтрашнего дня

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) объявили о поэтапном прекращении работы касс на вокзалах и станциях междугородних направлений с 15 июля, за исключением вокзалов Баку и Гянджи.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, решение принято для минимизации использования бумаги, снижения негативного воздействия на окружающую среду, а также повышения операционной эффективности и продвижения более удобной покупки билетов без очередей.

Для ускорения операций по продаже билетов АЖД усовершенствовала мобильное приложение "ADY Mobile" и официальный веб-сайт (ticket.ady.az).

"В результате повышения качества обслуживания в последние годы значительно выросла доля покупок билетов через мобильное приложение и официальный сайт АЖД. Число пользователей "ADY Mobile" уже превысило 250 тысяч, причем только за последние 6 месяцев около 90 тысяч пользователей загрузили приложение и воспользовались его широкими возможностями. В прошлом году 70% пассажиров междугородних направлений приобрели билеты онлайн. За первые 6 месяцев этого года этот показатель приблизился к 80%", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что без учета касс на вокзалах Баку и Гянджи, только 8% билетов приобретается через кассы в регионах.