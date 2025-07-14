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ASCO увеличило грузоперевозки на 12%

ASCO увеличило грузоперевозки на 12% ASCO увеличило грузоперевозки на 12%
Инфраструктура
14 июля 2025 г. 15:12
ASCO увеличило грузоперевозки на 12%

В первом полугодии текущего года Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) перевезло 4,6 млн тонн грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне танкеры ASCO перевезли 2,2 млн тонн грузов, что на 10% больше, чем годом ранее.

За 6 месяцев на паромах и судах типа Ro-Pax было перевезено 19 280 грузовых автомобилей (+3%), 18 227 вагонов (-4%).

Наибольший рост зафиксирован в перевозках универсальными сухогрузами. В первом полугодии текущего года судами этого типа перевезено 666 тыс. тонн грузов (+83%).

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