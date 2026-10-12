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    В Низаминском районе Баку завтра будут перебои с газом

    Энергетика
    • 12 октября, 2026
    • 21:26
    В Низаминском районе Баку завтра будут перебои с газом

    На улице Бякира Чобанзаде в Низаминском районе Баку завтра будут перебои с газоснабжении.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ПО "Азеригаз".

    Согласно информации, ограничения введут на время работ по устранению утечки на газопроводе.

    Перебои будут наблюдаться с 10:00 до завершения работ.

    Перебои в газоснабжении ПО Азеригаз Низаминский район
    Sabah Nizami rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
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