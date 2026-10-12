В Низаминском районе Баку завтра будут перебои с газом

На улице Бякира Чобанзаде в Низаминском районе Баку завтра будут перебои с газоснабжении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Согласно информации, ограничения введут на время работ по устранению утечки на газопроводе.

Перебои будут наблюдаться с 10:00 до завершения работ.