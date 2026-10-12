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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Sabah Nizami rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 12 oktyabr, 2026
    • 21:14
    Sabah Nizami rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Sabah Bakının Nizami rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Nizami rayonunun Bəkir Çobanzadə küçəsinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azəriqaz İB
    В Низаминском районе Баку завтра будут перебои с газом
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