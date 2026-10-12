Sabah Nizami rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Energetika
- 12 oktyabr, 2026
- 21:14
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Sabah Bakının Nizami rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq.
"Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Nizami rayonunun Bəkir Çobanzadə küçəsinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
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