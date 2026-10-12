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    Бывший тренер "Ливерпуля" Арне Слот получил новую должность в УЕФА

    Футбол
    • 12 октября, 2026
    • 21:17
    Бывший тренер Ливерпуля Арне Слот получил новую должность в УЕФА

    Бывший тренер "Ливерпуля" Арне Слот вошел в Группу технических наблюдателей УЕФА на сезон Лиги чемпионов сезона-2026/2027.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

    В составе группы из 36 экспертов он будет анализировать матчи, тактические тенденции и тренерские тренды в европейских турнирах, готовить технические отчеты на основе статистики и видеоматериалов.

    В группу также входят Эрик тен Хаг, Уле-Гуннар Сульшер, Гарет Саутгейт, Томас Франк и Рафаэль Бенитес.

    Обязанности Слота не связаны с тренерской работой: он не будет управлять игроками или готовить команду к матчам.

    Отметим, что Арне Слот возглавил "Ливерпуль" в 2024 году и привел клуб к титулу чемпиона Премьер‑лиги в сезоне-2024/2025.

    Арне Слот Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
    "Liverpul"un sabiq baş məşqçisi Arne Slot UEFA-da yeni vəzifəyə təyin edilib
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