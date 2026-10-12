Бывший тренер "Ливерпуля" Арне Слот получил новую должность в УЕФА

Бывший тренер "Ливерпуля" Арне Слот вошел в Группу технических наблюдателей УЕФА на сезон Лиги чемпионов сезона-2026/2027.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

В составе группы из 36 экспертов он будет анализировать матчи, тактические тенденции и тренерские тренды в европейских турнирах, готовить технические отчеты на основе статистики и видеоматериалов.

В группу также входят Эрик тен Хаг, Уле-Гуннар Сульшер, Гарет Саутгейт, Томас Франк и Рафаэль Бенитес.

Обязанности Слота не связаны с тренерской работой: он не будет управлять игроками или готовить команду к матчам.

Отметим, что Арне Слот возглавил "Ливерпуль" в 2024 году и привел клуб к титулу чемпиона Премьер‑лиги в сезоне-2024/2025.