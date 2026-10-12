Большинство депутатов Гренландии поддержало соглашение с США

Большинство депутатов парламента Гренландии высказалось в поддержку соглашения с США и Данией, которое расширит роль американских военных на острове и откроет путь к созданию двух новых военных баз.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, поддержку документу законодатели выразили во время парламентских дебатов в понедельник.

При этом некоторые представители оппозиции усомнились в его экономической выгоде для Гренландии.

США, Дания и Гренландия подписали соглашение в сентябре с целью положить конец напряженности, возникшей после заявлений президента США Дональда Трампа о желании установить контроль над островом.

Документ должен пройти второе чтение, после чего его вынесут на голосование. Ожидается, что парламент одобрит соглашение.

Оно предусматривает расширение американского военного присутствия в Гренландии, создание двух новых баз и размещение элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол". Одновременно документ подтверждает суверенитет Дании и право жителей Гренландии на самоопределение.