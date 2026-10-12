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    Qrenlandiyada deputatların əksəriyyəti ABŞ ilə razılaşmanı dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2026
    • 21:06
    Qrenlandiyada deputatların əksəriyyəti ABŞ ilə razılaşmanı dəstəkləyib

    Qrenlandiyada deputatların əksəriyyəti adada ABŞ hərbçilərinin rolunu genişləndirəcək və iki yeni hərbi bazanın yaradılmasına yol açacaq razılaşmanın lehinə çıxış edib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, qanunvericilər bazar ertəsi keçirilən parlament debatları zamanı sənədə dəstəklərini ifadə ediblər.

    Bununla belə, müxalifətin bəzi nümayəndələri onun Qrenlandiya üçün iqtisadi faydasına şübhə ilə yanaşıblar.

    ABŞ, Danimarka və Qrenlandiya sentyabrda ABŞ Prezidenti Donald Trampın ada üzərində nəzarət qurmaq istəyi ilə bağlı bəyanatlarından sonra yaranmış gərginliyə son qoymaq məqsədilə razılaşma imzalayıb.

    Sənəd ikinci oxunuşdan keçməlidir, bundan sonra o, səsverməyə çıxarılacaq. Parlamentin razılaşmanı təsdiqləyəcəyi gözlənilir.

    O, Qrenlandiyada ABŞ hərbi iştirakının genişləndirilməsini, iki yeni bazanın yaradılmasını və "Qızıl qübbə" raketdən müdafiə sisteminin elementlərinin yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Eyni zamanda, sənəd Danimarkanın suverenliyini və Qrenlandiya sakinlərinin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu təsdiqləyir.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Qrenlandiya
    Большинство депутатов Гренландии поддержало соглашение с США
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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