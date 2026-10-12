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    В Баку начаты мониторинги соблюдения правил одежды в средних школах

    Наука и образование
    • 12 октября, 2026
    • 21:08
    В Баку начаты мониторинги соблюдения правил одежды в средних школах

    В Баку начаты мониторинги для изучения состояния исполнения требований к одежде, установленных соответствующими решениями Кабинета министров для обучающихся и преподавателей в государственных учреждениях общего образования.

    Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

    Отмечается, что в ходе проверок изучается ситуация с соблюдением учениками установленных требований к школьной форме, а учителями - правил одежды, соответствующих характеру педагогической деятельности и рабочей обстановке.

    В то же время на контроле находились вопросы организации надзора за исполнением соответствующих требований в школах и проведения разъяснительной работы, связанной с правилами.

    При выявлении случаев несоответствия требованиям к одежде руководством школ были проведены профилактические и разъяснительные беседы с учениками и учителями, в необходимых случаях в школу приглашали родителей.

    "Наряду с этим, зафиксированы случаи, когда ученики и учителя, не соответствующие установленным требованиям к одежде, не допускались к занятиям.

    В то же время с сожалением сообщаем, что в некоторых учреждениях общего образования зафиксированы случаи поведения, не соответствующего школьной и учебной среде.

    Эти случаи не только создавали препятствия для учебного процесса, но и привели к нанесению ущерба школьному имуществу. Также были отмечены случаи давления и угроз против учителей и руководства школ в связи с исполнением правил одежды.

    Мониторингм для оценки состояния исполнения правил одежды и усиления контроля за соблюдением установленных требований будут продолжены", - отметили в управлении.

    Управление образования города Баку
    Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində geyim qaydalarının icrasına dair monitorinqlərə başlanılıb
    Education authorities inspect dress-code compliance in Baku schools
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