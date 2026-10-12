В Баку начаты мониторинги соблюдения правил одежды в средних школах
- 12 октября, 2026
- 21:08
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В Баку начаты мониторинги для изучения состояния исполнения требований к одежде, установленных соответствующими решениями Кабинета министров для обучающихся и преподавателей в государственных учреждениях общего образования.
Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.
Отмечается, что в ходе проверок изучается ситуация с соблюдением учениками установленных требований к школьной форме, а учителями - правил одежды, соответствующих характеру педагогической деятельности и рабочей обстановке.
В то же время на контроле находились вопросы организации надзора за исполнением соответствующих требований в школах и проведения разъяснительной работы, связанной с правилами.
При выявлении случаев несоответствия требованиям к одежде руководством школ были проведены профилактические и разъяснительные беседы с учениками и учителями, в необходимых случаях в школу приглашали родителей.
"Наряду с этим, зафиксированы случаи, когда ученики и учителя, не соответствующие установленным требованиям к одежде, не допускались к занятиям.
В то же время с сожалением сообщаем, что в некоторых учреждениях общего образования зафиксированы случаи поведения, не соответствующего школьной и учебной среде.
Эти случаи не только создавали препятствия для учебного процесса, но и привели к нанесению ущерба школьному имуществу. Также были отмечены случаи давления и угроз против учителей и руководства школ в связи с исполнением правил одежды.
Мониторингм для оценки состояния исполнения правил одежды и усиления контроля за соблюдением установленных требований будут продолжены", - отметили в управлении.