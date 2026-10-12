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    Назначен руководитель Постоянного представительства Нахчывана в Баку

    Внутренняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 20:04
    Назначен руководитель Постоянного представительства Нахчывана в Баку

    Руководителем Постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку назначен Аббас Мухтарзаде.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр НАР Джаббар Мусаев.

    Напомним, что 28 сентября бывший руководитель постоянного представительства Нахчывана в Баку Бахтияр Аскеров был освобожден от должности.

    Нахчыванская Автономная Республика
    Naxçıvanın Bakıdakı Daimi Nümayəndəliyinə rəhbər təyin edilib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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