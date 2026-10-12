İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Naxçıvanın Bakıdakı Daimi Nümayəndəliyinə rəhbər təyin edilib

    Daxili siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 19:47
    Naxçıvanın Bakıdakı Daimi Nümayəndəliyinə rəhbər təyin edilib

    Abbas Muxtarzadə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı Daimi Nümayəndəliyinin rəhbəri təyin edilib.

    "Report"un Naxçıvan bürosunun məlumatına görə, bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri Cabbar Musayev sərəncam imzalayıb.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 28-də Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin sabiq rəhbəri Bəxtiyar Əsgərov vəzifəsindən azad edilib.

    Cabbar Musayev Daimi Nümayəndə Naxçıvan Muxtar Respublikası
    Назначен руководитель Постоянного представительства Нахчывана в Баку
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