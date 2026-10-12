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    Бахрейнская Gulf Air приостановила полеты в Эр-Рияд

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 20:40
    Бахрейнская Gulf Air приостановила полеты в Эр-Рияд

    Флагманская авиакомпания Бахрейна Gulf Air в понедельник заявила о об отмене полетов в саудовский Эр-Рияд в связи с ударами хуситов по аэропорту в этом городе.

    Как передает Report, об этом пишет Интерфакс.

    "Gulf Air хотела бы проинформировать пассажиров о том, что полеты в и из Эр-Рияда в период с 12 по 17 октября отменяются", - говорится в сообщении на сайте компании.

    Ранее западные медиа сообщали, что ряд крупных авиакомпаний, в частности, Lufthansa Group, Air India, IndiGo и Air France также заявили о приостановке полетов в столицу Саудовской Аравии.

    В понедельник Управление гражданской авиации Саудовской Аравии продлило приостановку работы международного аэропорта Эр-Рияда в связи с ударами хуситов, в результате которых на выходных погибли по меньшей мере 13 человек, сотни получили ранения и травмы.

    Движение Ансар Аллах (хуситы) Саудовская Аравия
    Bəhreynin "Gulf Air" şirkəti Ər-Riyada uçuşları dayandırıb
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