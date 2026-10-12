Ильхам Алиев Путь к Победе
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    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 20:15
    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана - ОБНОВЛЕНО

    Новый посол Азербайджана в Пакистане Ирфан Давудов вручил верительные грамоты президенту этой страны Асифу Али Зардари.

    Как сообщает Report, после церемонии состоялась встреча, в ходе которой дипломат передал Зардари приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Асиф Али Зардари поздравил Ирфана Давудова с назначением, поблагодарил за приветствия и попросил передать Ильхаму Алиеву слова глубокого уважения и ответные добрые пожелания.

    Президент Пакистана высоко оценил уровень дружеских и братских отношений между двумя странами. Он подчеркнул важность дальнейшего укрепления политических связей посредством развития экономического сотрудничества, увеличения товарооборота и взаимных инвестиций.

    По словам Зардари, Азербайджан и Пакистан обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в энергетике, сфере региональной взаимосвязанности и обороны. Он также приветствовал достигнутый прогресс в оборонной промышленности.

    Президент Пакистана отметил, что прямое авиасообщение вносит существенный вклад в развитие туризма и расширение контактов между народами двух стран.

    Ирфан Давудов заявил, что считает большой честью назначение послом Азербайджана в Пакистане и начало официальной деятельности в этой стране. Дипломат особо отметил роль президентов двух государств в выведении двусторонних отношений на нынешний высокий уровень.

    Посол подчеркнул, что Азербайджан и Пакистан поддерживают друг друга как на двустороннем, так и на международном уровне. Он поблагодарил правительство и народ Пакистана за политическую и моральную поддержку Азербайджана.

    На встрече также отмечалась необходимость развивать сотрудничество во всех сферах, в частности в торговле, экономике, взаимных инвестициях, образовании и туризме, в соответствии с высоким уровнем политических отношений.

    Посол Азербайджана в Пакистане Ирфан Давудов вручил верительные грамоты президенту страны Асифу Али Зардари.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении канцелярии президента Пакистана в соцсети Х.

    В ходе встречи Зардари подчеркнул близкие и братские отношения между двумя странами и отметил необходимость расширения торговли и инвестиций. Он также выделил перспективы сотрудничества в энергетике, региональной взаимосвязанности и обороне, приветствовал прогресс в военно-промышленном взаимодействии и отметил роль прямого авиасообщения в развитии туризма и контактов между народами.

    В тот же день президент Пакистана принял верительные грамоты послов Норвегии и Швейцарии. На встречах обсуждались возможности укрепления двусторонних отношений, в том числе в сферах торговли, инвестиций, энергетики и технологий.

    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана - ОБНОВЛЕНО
    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана - ОБНОВЛЕНО
    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана - ОБНОВЛЕНО
    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана - ОБНОВЛЕНО
    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана - ОБНОВЛЕНО
    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана - ОБНОВЛЕНО
    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана - ОБНОВЛЕНО

    Ирфан Давудов Асиф Али Зардари Азербайджано-пакистанские отношения
    Фото
    Azərbaycanın səfiri Pakistan Prezidentinə etimadnaməsini təqdim edib - YENİLƏNİB
    Фото
    Azerbaijan's new ambassador presents credentials to Pakistan's president
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