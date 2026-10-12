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    Грузия заинтересована в участии в маршруте Китай - Кыргызстан - Узбекистан

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 20:48
    Грузия заинтересована в участии в маршруте Китай - Кыргызстан - Узбекистан

    Грузия заинтересована в том, чтобы стать неотъемлемой частью нового транспортного маршрута Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

    Как передает Report со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии, об этом заявила вице-премьер - министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на 11-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном.

    По ее словам, Грузия намерена продолжить играть ключевую роль в обеспечении транспортной связанности стран с европейскими и другими рынками.

    "Хочу выделить очень важную новую инициативу, на которой акцентировала внимание Грузия. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы Грузия стала неотъемлемой частью нового транспортного маршрута Китай - Кыргызстан - Узбекистан и продолжила играть ключевую роль в соединении стран с европейскими и другими рынками", - сказала она.

    Она отметила, что для достижения этой цели Грузия инвестирует значительные средства в развитие транспортной и логистической инфраструктуры. В частности, модернизируется железнодорожная сеть страны, пропускную способность которой планируется увеличить с 15 млн до 29 млн тонн грузов в год к 2029 году.

    Квривишвили также сообщила, что стороны договорились о конкретных мерах по расширению торгово-экономических связей. Грузия рассчитывает в ближайшее время довести товарооборот с Узбекистаном до $1 млрд.

    Кроме того, на заседании обсуждались привлечение инвестиций, развитие транспортного и логистического секторов, значение глубоководного порта Анаклия для региона и сотрудничество в сфере туризма. Грузинская сторона намерена работать над увеличением количества прямых авиарейсов между двумя странами.

    Заседание комиссии завершилось подписанием совместного протокола.

    Мариам Квривишвили Транспортный маршрут Китай - Кыргызстан - Узбекистан Грузия Узбекистан
    Gürcüstan Çin - Qırğızıstan - Özbəkistan marşrutunda iştirakda maraqlıdır
    Georgia seeks role in China-Kyrgyzstan-Uzbekistan transport route
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