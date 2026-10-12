Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Шаффер: Победа Азербайджана в Карабахской войне проложила путь к миру с Арменией

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 21:09
    Шаффер: Победа Азербайджана в Карабахской войне проложила путь к миру с Арменией

    Военное освобождение Азербайджаном ранее оккупированных Арменией территорий проложило путь к миру между двумя странами, тогда как многолетняя деятельность международных посредников фактически затягивала конфликт.

    Как передает Report, об этом говорится в статье профессора Бренды Шаффер "Армения и Азербайджан достигли мира вопреки индустрии урегулирования конфликтов" для RealClearWorld.

    По ее словам, ООН и другие организации, расходующие миллиарды долларов государственных средств на урегулирование конфликтов, редко добиваются результатов. Наглядным примером она называет армяно-азербайджанский конфликт.

    Автор напоминает, что шесть лет назад Армения и Азербайджан вели войну. Однако после этой войны ситуация на Южном Кавказе значительно улучшилась, а правительства двух стран совместно работают над обеспечением региональной безопасности и процветания.

    По оценке Шаффер, масштабы развивающегося сотрудничества между Арменией и Азербайджаном исключительны.

    "В то время как мир спешно ищет новые энергетические маршруты в обход Ирана, Ереван и Баку работают над налаживанием торговли", - говорится в статье.

    Из новой ситуации на Южном Кавказе автор выделяет пять основных уроков, одним из которых является важность лидерства.

    Первый урок, по ее мнению, заключается в том, что военные действия определяют дипломатические результаты, несмотря на повторяемые многими европейскими и западными политиками утверждения, что такие действия не способны разрешать международные конфликты.

    Второй урок состоит в том, что международные и региональные институты зачастую не играют конструктивной роли в урегулировании конфликтов. Автор отмечает, что Совет Безопасности ООН в 1993 году принял четыре резолюции, направленные на восстановление мира в регионе, однако ООН не предприняла шагов для выполнения ни одной из них.

    Третий урок – важность лидерства. По ее словам, именно лидерство президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна имеет важное значение в достижения мира между двумя странами. Благодаря их подходу оба народа в долгосрочной перспективе будут жить в большей безопасности и благополучии.

    Четвертый урок, по мнению Шаффер, заключается в расхождении позиций организаций армянской диаспоры в США и самой Армении. Пашинян сейчас стремится к сотрудничеству с Турцией и Азербайджаном, тогда как многие диаспоральные организации по-прежнему выступают против такого сотрудничества и самого мира.

    "Подобные расхождения не редкость: в диаспоральных сообществах зачастую доминируют непримиримые националисты, которые выступают против компромисса и лично не платят цену за войну. Однако на протяжении десятилетий американская политика в отношении конфликта находилась под сильным влиянием американцев армянского происхождения. Вторая администрация Трампа, напротив, в значительной степени игнорировала их, отдавая предпочтение прямому взаимодействию с Ереваном", - пишет автор.

    Пятый урок состоит в том, что этот конфликт никогда не был связан с религией, культурой или историей, а представлял собой проявление традиционной геополитики.

    По мнению Шаффер, армяно-азербайджанский конфликт демонстрирует преимущества нетрадиционного подхода Дональда Трампа к миротворчеству.

    "Вместо того чтобы погрязнуть в истории, религии, культуре и повестках диаспоральных организаций и международных институтов, он сосредоточился на национальных интересах вовлеченных сторон. США обошли многолетние процессы, которые кадровые дипломаты и ООН десятилетиями продвигали и от которых получали выгоду, и в результате стали значительно более важным игроком на Южном Кавказе", - отмечает автор.

    Ильхам Алиев Дональд Трамп Никол Пашинян Совет безопасности ООН Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Şaffer: Azərbaycanın Qarabağ müharibəsindəki qələbəsi Ermənistanla sülhə yol açıb
    Shaffer: Military outcome paved way for Armenia-Azerbaijan peace
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей