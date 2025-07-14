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На птицефабрику в Сумгайыте наложены меры за загрязнение водных ресурсов

На птицефабрику в Сумгайыте наложены меры за загрязнение водных ресурсов Служба государственного надзора по использованию и охране вод выявила нарушение на птицефабрике ООО "Фермерское хозяйство Elat" в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте.
Инфраструктура
14 июля 2025 г. 15:49
На птицефабрику в Сумгайыте наложены меры за загрязнение водных ресурсов

Служба государственного надзора по использованию и охране вод выявила нарушение на птицефабрике ООО "Фермерское хозяйство Elat" в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу.

Сточные воды с предприятия сбрасывались напрямую в реку Сумгайыт и далее в Каспийское море без прохождения предварительной очистки или обеззараживания.

В связи с нарушением требований статей 77 и 103 Водного кодекса и соответствующего постановления Кабинета министров, в отношении компании составлен административный протокол по статье 264.0.1 Кодекса об административных проступках.

Кроме того, с учетом несоблюдения санитарных и экологических норм, утвержденных решением Коллегии Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, соответствующая информация будет передана в Агентство для принятия дальнейших мер.

В Службе призвали граждан оперативно сообщать о случаях загрязнения водных объектов через официальные аккаунты в социальных сетях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSuların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidməti quşçuluq fabrikinə qarşı tədbir görüb

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