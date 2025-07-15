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Представитель ВОЗ: COVID-19 ослаб, но все еще существует

Представитель ВОЗ: COVID-19 ослаб, но все еще существует Представитель ВОЗ: COVID-19 ослаб, но все еще существует
Здоровье
15 июля 2025 г. 11:16
Представитель ВОЗ: COVID-19 ослаб, но все еще существует

Вирус COVID-19 уже не оказывает такого сильного влияния, как раньше, однако полностью не исчез.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, коронавирус продолжит существовать и в будущем.

"Необходимо сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Вирусы гриппа стали частью нашей жизни, и ежегодно, особенно для людей старше 65 лет, даются рекомендации по вакцинации", - отметила Харманджи.

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Версия на азербайджанском языке ÜST rəsmisi: COVID-19 əvvəlki kimi təsirli olmasa da, hələ mövcuddur

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