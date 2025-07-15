Представитель ВОЗ: COVID-19 ослаб, но все еще существует

Представитель ВОЗ: COVID-19 ослаб, но все еще существует

Вирус COVID-19 уже не оказывает такого сильного влияния, как раньше, однако полностью не исчез.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, коронавирус продолжит существовать и в будущем.

"Необходимо сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Вирусы гриппа стали частью нашей жизни, и ежегодно, особенно для людей старше 65 лет, даются рекомендации по вакцинации", - отметила Харманджи.