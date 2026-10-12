Азербайджан готовит соглашение с Камбоджей о взаимной защите и поощрении инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, восстановление освобожденных от оккупации территорий создает новые экономические возможности. В частности, Агдамский промышленный парк и промпарк "Экономическая зона Аразской долины" открывают перспективы для сотрудничества. Развитие региона как зоны зеленой энергетики также расширяет его экономический потенциал и возможности для инвесторов.

Министр отметил, что сотрудничество в сфере минеральных ресурсов и горнодобывающей промышленности рассматривается как одно из потенциальных приоритетных направлений.

"Чтобы превратить эти возможности в конкретные проекты, нам необходимы четкая правовая база и последовательный механизм сопровождения. Сегодня мы подписали межправительственное рамочное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, а также соглашение об избежании двойного налогообложения. Соглашение о взаимной защите и поощрении инвестиций находится на стадии подготовки. Уверен, что в скором времени мы сможем реализовать и это соглашение", - добавил министр.

По словам Джаббарова, Азербайджан и Камбоджа намерены содействовать развитию партнерства между компаниями двух стран, обмену информацией об инвестиционных возможностях и реализации совместных проектов.