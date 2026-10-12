Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Азербайджан готовит соглашение с Камбоджей о взаимной защите и поощрении инвестиций

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 16:16
    Азербайджан готовит соглашение с Камбоджей о взаимной защите и поощрении инвестиций

    Азербайджан готовит соглашение с Камбоджей о взаимной защите и поощрении инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме в Баку.

    По его словам, восстановление освобожденных от оккупации территорий создает новые экономические возможности. В частности, Агдамский промышленный парк и промпарк "Экономическая зона Аразской долины" открывают перспективы для сотрудничества. Развитие региона как зоны зеленой энергетики также расширяет его экономический потенциал и возможности для инвесторов.

    Министр отметил, что сотрудничество в сфере минеральных ресурсов и горнодобывающей промышленности рассматривается как одно из потенциальных приоритетных направлений.

    "Чтобы превратить эти возможности в конкретные проекты, нам необходимы четкая правовая база и последовательный механизм сопровождения. Сегодня мы подписали межправительственное рамочное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, а также соглашение об избежании двойного налогообложения. Соглашение о взаимной защите и поощрении инвестиций находится на стадии подготовки. Уверен, что в скором времени мы сможем реализовать и это соглашение", - добавил министр.

    По словам Джаббарова, Азербайджан и Камбоджа намерены содействовать развитию партнерства между компаниями двух стран, обмену информацией об инвестиционных возможностях и реализации совместных проектов.

    Микаил Джаббаров Азербайджано-камбоджийский бизнес-форум
    Nazir: "Azərbaycan Kamboca ilə investisiyaları qorumaq haqqında saziş hazırlayır"
    Azerbaijan preparing investment protection and promotion agreement with Cambodia
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    02:08
    КНДР испытала тактическую баллистическую ракету
    Другие страны
    Лента новостей