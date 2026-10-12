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    Микаил Джаббаров: SOCAR рассматривает инвестиционные возможности с Камбоджей

    Энергетика
    • 12 октября, 2026
    • 16:27
    Микаил Джаббаров: SOCAR рассматривает инвестиционные возможности с Камбоджей

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готова рассмотреть инвестиционные возможности с Камбоджей.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме.

    По его словам, энергетика, включая зеленую энергию, является одной из других важных сфер: "Азербайджан сегодня является надежным глобальным поставщиком энергоресурсов. Число стран, получающих природный газ из страны по трубопроводам, составляет 16. Число стран, получающих газ в сжиженной форме, еще больше. Конкурентоспособные цены на энергоносители делают Азербайджан привлекательным местом для производства. Мы приветствуем партнерство в области традиционной энергетики, возобновляемой энергетики и энергоэффективности".

    Министр отметил, что государственная компания SOCAR является не просто поставщиком, но и активным инвестором: "Сегодня компания представлена инвестиционной деятельностью в Европе, США, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и более широком регионе. Мы будем рады работать совместно с нашими партнерами в Камбодже и рассмотреть возможности сотрудничества, и мы открыты для этого".

    Микаил Джаббаров Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Азербайджано-камбоджийский бизнес-форум
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