Микаил Джаббаров: SOCAR рассматривает инвестиционные возможности с Камбоджей

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готова рассмотреть инвестиционные возможности с Камбоджей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме.

По его словам, энергетика, включая зеленую энергию, является одной из других важных сфер: "Азербайджан сегодня является надежным глобальным поставщиком энергоресурсов. Число стран, получающих природный газ из страны по трубопроводам, составляет 16. Число стран, получающих газ в сжиженной форме, еще больше. Конкурентоспособные цены на энергоносители делают Азербайджан привлекательным местом для производства. Мы приветствуем партнерство в области традиционной энергетики, возобновляемой энергетики и энергоэффективности".

Министр отметил, что государственная компания SOCAR является не просто поставщиком, но и активным инвестором: "Сегодня компания представлена инвестиционной деятельностью в Европе, США, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и более широком регионе. Мы будем рады работать совместно с нашими партнерами в Камбодже и рассмотреть возможности сотрудничества, и мы открыты для этого".