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    Хидаят Гейдаров в течение недели должен решить, в какой весовой категории хочет выступать

    Индивидуальные
    • 12 октября, 2026
    • 16:10
    Хидаят Гейдаров в течение недели должен решить, в какой весовой категории хочет выступать

    Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров в течение недели должен решить, в какой весовой категории он хочет выступать.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу на пресс-конференции, посвященной результатам чемпионата мира по дзюдо в Баку.

    Он отметил, что Федерация готова оказать всестороннюю поддержку олимпийскому чемпиону: "Сегодня вместе с Эльнуром Мамедли мы встретились с Хидаятом. Он может выступать в весовой категории 73 или 81 кг. Решение он примет сам в течение недели. Считаю, что он полностью понимает свою ответственность. Мы не заставляем ни одного спортсмена выбирать определенную весовую категорию. Однако у нас есть свои требования. Эти требования распространяются не только на него, но и на всех наших спортсменов и одинаковы для всех".

    Напомним, что сборная Азербайджана по дзюдо завершила чемпионат мира, проходивший 4-11 октября, с рекордным результатом - семью медалями. Золотую медаль завоевал Ахмед Юсифов (60 кг), серебряные - Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг). Бронзовыми призерами стали Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кенан Насибов (свыше 100 кг).

    Чемпионат мира по дзюдо 2026 Хидаят Гейдаров
    Hidayət Heydərov hansı çəkidə çıxış etmək istəməsi barədə bir həftəyə qərar verməlidir
    44 - Tezliklə
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