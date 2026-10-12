Хидаят Гейдаров в течение недели должен решить, в какой весовой категории хочет выступать

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров в течение недели должен решить, в какой весовой категории он хочет выступать.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу на пресс-конференции, посвященной результатам чемпионата мира по дзюдо в Баку.

Он отметил, что Федерация готова оказать всестороннюю поддержку олимпийскому чемпиону: "Сегодня вместе с Эльнуром Мамедли мы встретились с Хидаятом. Он может выступать в весовой категории 73 или 81 кг. Решение он примет сам в течение недели. Считаю, что он полностью понимает свою ответственность. Мы не заставляем ни одного спортсмена выбирать определенную весовую категорию. Однако у нас есть свои требования. Эти требования распространяются не только на него, но и на всех наших спортсменов и одинаковы для всех".

Напомним, что сборная Азербайджана по дзюдо завершила чемпионат мира, проходивший 4-11 октября, с рекордным результатом - семью медалями. Золотую медаль завоевал Ахмед Юсифов (60 кг), серебряные - Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг). Бронзовыми призерами стали Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кенан Насибов (свыше 100 кг).