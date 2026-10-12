Камбоджа предложила азербайджанским инвесторам налоговые льготы сроком до 12 лет

На новом этапе развития экономического взаимодействия с Азербайджаном Камбоджа готова предоставить инвесторам широкий перечень конкурентных условий - от молодых квалифицированных кадров и открытого делового климата до налоговых каникул продолжительностью до 12 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет в ходе Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.

Глава правительства Камбоджи подчеркнул, что национальная экономика располагает шестью основными конкурентными преимуществами, привлекательными для иностранных инвесторов. Первым из них премьер-министр назвал энергичную и технически грамотную рабочую силу - 60% граждан Камбоджи не достигли возраста 35 лет. Вторым преимуществом является открытая и либеральная деловая среда, предусматривающая освобождение от налогов на срок до 12 лет, право на полное иностранное владение предприятием, а также отсутствие каких-либо барьеров для вывода капитала за рубеж.

По его словам, в ходе проводимых реформ Совет по развитию Камбоджи (CDC) преобразован в систему "единого окна" для рассмотрения инвестиционных заявок. "В-третьих, правительство гарантирует комплексное сопровождение инвесторов, включая постинвестиционную поддержку через CDC и постоянно действующие консультационные механизмы, в том числе Правительственно-частный форум, который возглавляет премьер-министр. В-четвертых, стратегическое географическое расположение в центре АСЕАН и крупные инфраструктурные инициативы (в частности, возведение канала Фунан Тэчо) способствуют логистической интеграции и сокращению транспортных расходов. В-пятых, участие Камбоджи в АСЕАН, Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП/RCEP), а также заключенные договоры о свободной торговле с Китаем, Южной Кореей и ОАЭ предоставляют обширные возможности выхода на крупнейшие региональные и глобальные рынки", - заявил Х. Манет.

Шестым преимуществом, по его словам, стала приверженность камбоджийских властей принципам "зеленого" экономического развития: по данным на июль 2026 года, удельный вес возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Камбоджи составил 63%, при этом к 2030 году планируется увеличить этот показатель до 70%, а к 2050 году - достичь полной углеродной нейтральности.

Х. Манет отметил, что обе стороны возлагают надежды на то, что взаимодействие между представителями бизнес-сообществ послужит основой для организации ответных деловых визитов, подписания договоренностей о стратегическом партнерстве, а также для воплощения в жизнь конкретных инвестиционных инициатив в 2027 году и в дальнейшей перспективе.