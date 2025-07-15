Anglo Asian Mining в первом полугодии увеличила добычу драгметаллов в 3,1 раза

Anglo Asian Mining в первом полугодии увеличила добычу драгметаллов в 3,1 раза

Британская компания Anglo Asian Mining (ААМ, оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане) в первом полугодии 2025 года добыла драгметаллы в объеме 16,378 тыс. унций золотого эквивалента, что в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом говорится в материалах компании.

Объем добычи золота в отчетный период составил 12,115 тыс. унций (рост в 2,6 раза), серебра – 62,354 тыс. унций (рост в 4,9 раза), меди – 1,188 тыс. тонн (рост в 11,9 раза).

На месторождении Гедабек из сплава доре в январе-июне 2025 года получено 11,382 тыс. унций золота (рост в 2,4 раза), серебра – 14,911 тыс. унций (рост в 4,9 раза).

"На мировых рынках в первом полугодии компанией продано 9,781 тыс. унций золота в слитках (рост в 1,6 раза) по средней цене $3,077 тыс. за унцию (в январе-июне 2024 года компания продавала золото в слитках в среднем по цене $2,174 тыс. за унцию)", - говорится в сообщении.

В отчетный период AAM произвела 6,595 тыс. тонн медного концентрата (рост в 39,7 раза), из которого реализовала 5,432 тыс. тонн (рост в 16,4 раза) на сумму $9,915 млн (рост в 7,6 раза).