Ханде Харманджи: Вакцину против ВПЧ могут включить в национальный календарь вакцинации

Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ, human papillomavirus - HPV) может быть включена в национальный календарь вакцинации в течение нескольких лет.

Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ, human papillomavirus - HPV) может быть включена в национальный календарь вакцинации в течение нескольких лет.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, переговоры между ВОЗ и Министерством здравоохранения Азербайджана по поводу вакцины против ВПЧ ведутся уже более года.

"Минздрав Азербайджана положительно относится к вакцине против ВПЧ. Предполагаю, что данная вакцина может быть включена в национальный календарь вакцинации в течение нескольких лет. Для этого необходимо определенное финансирование", - сказала Харманджи.