О нас

Ханде Харманджи: Вакцину против ВПЧ могут включить в национальный календарь вакцинации

Ханде Харманджи: Вакцину против ВПЧ могут включить в национальный календарь вакцинации Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ, human papillomavirus - HPV) может быть включена в национальный календарь вакцинации в течение нескольких лет.
Здоровье
15 июля 2025 г. 11:17
Ханде Харманджи: Вакцину против ВПЧ могут включить в национальный календарь вакцинации

Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ, human papillomavirus - HPV) может быть включена в национальный календарь вакцинации в течение нескольких лет.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, переговоры между ВОЗ и Министерством здравоохранения Азербайджана по поводу вакцины против ВПЧ ведутся уже более года.

"Минздрав Азербайджана положительно относится к вакцине против ВПЧ. Предполагаю, что данная вакцина может быть включена в национальный календарь вакцинации в течение нескольких лет. Для этого необходимо определенное финансирование", - сказала Харманджи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hande Harmancı: HPV vaksini bir neçə il ərzində milli peyvənd təqviminə salına bilər

Другие новости из категории

Представитель ВОЗ: COVID-19 ослаб, но все еще существует
Представитель ВОЗ: COVID-19 ослаб, но все еще существует
15 июля 2025 г. 11:16
Представитель ВОЗ: Прогнозируется, что к 2030 году программа иммунизации спасeт 32 млн жизней 
Представитель ВОЗ: Прогнозируется, что к 2030 году программа иммунизации спасeт 32 млн жизней 
15 июля 2025 г. 10:47
TƏBIB: За последние шесть месяцев гражданам оказано более 44 млн медицинских услуг
TƏBIB: За последние шесть месяцев гражданам оказано более 44 млн медицинских услуг
15 июля 2025 г. 09:52
В Баку выявлены нарушения на предприятии по производству суши
ФотоВ Баку выявлены нарушения на предприятии по производству суши
14 июля 2025 г. 13:21
TƏBİB: В будущем планируется создание новых клиник в Карабахе
TƏBİB: В будущем планируется создание новых клиник в Карабахе
11 июля 2025 г. 17:38
Ряд больниц в Баку, Сумгайыте и Абшероне получат статус ментор-клиники
Ряд больниц в Баку, Сумгайыте и Абшероне получат статус ментор-клиники
11 июля 2025 г. 17:21
В Азербайджане за январь-май родились 1 264 близнеца и 57 тройняшек
В Азербайджане за январь-май родились 1 264 близнеца и 57 тройняшек
11 июля 2025 г. 15:32
В Зангилане более 150 жителей прошли медобследование в рамках акции
ФотоВ Зангилане более 150 жителей прошли медобследование в рамках акции
11 июля 2025 г. 13:06
Утвержден новый подход к повышению уровня знаний и навыков медработников
Утвержден новый подход к повышению уровня знаний и навыков медработников
11 июля 2025 г. 12:12
NYT: Число случаев заболевания корью в США достигло рекордного уровня
NYT: Число случаев заболевания корью в США достигло рекордного уровня
10 июля 2025 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi