Кая Каллас: ЕС на финишной прямой к принятию нового пакета санкций против РФ

Кая Каллас: ЕС на финишной прямой к принятию нового пакета санкций в отношении РФ

Главы дипломатических ведомств стран Евросоюза находятся на заключительном этапе согласования 18-го пакета санкций против России, который может быть принят уже в ближайшие дни.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом заседания Совета по иностранным делам ЕС заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Мы приветствуем новости из Соединенных Штатов о предоставлении оружия Украине для самообороны. Конечно, мы надеемся достичь политического соглашения по 18-му пакету санкций. Мы очень близки к этому. Надеюсь, это произойдет сегодня или завтра", — отметила верховный представитель.

Европейский союз также рассчитывает на продуктивное сотрудничество с новым правительством Украины, как это было с предыдущим составом. Важным элементом давления на Россию остаются санкции, включая механизм ограничения цен на нефть, который, по словам дипломата, "жив и работает".

По словам Каллас, повестка заседания очень насыщенная. Помимо нового санкционного пакета участники рассмотрят ситуацию на Ближнем Востоке, в первую очередь ситуацию в Газе.

"Мы достигли общего понимания с Израилем о необходимости реально улучшить ситуацию на местах. Но дело не в бумагах, а в их реализации", - подчеркнула представитель ЕС, добавив, что есть позитивные сдвиги: открытие пограничных переходов, восстановление линий электропередачи, обеспечение водой и увеличение потока гуманитарной помощи. Тем не менее, по ее словам, ситуация в Газе все еще катастрофическая.

В отношении Ирана ЕС выражает заинтересованность в возобновлении дипломатического трека и переговоров. "Мы готовы к этому, и у нас также приближаются сроки механизма восстановления санкций в рамках СВПД (ядерной сделки)", — отметила Каллас.

На повестке также ситуация в Грузии, защита Молдовы от внешнего вмешательства в преддверии сентябрьских выборов.

Верховный представитель ЕС подчеркнула сложность процесса принятия решений в Союзе, в составе которого 27 демократий, что означает постоянные переговоры и множество компромиссов.