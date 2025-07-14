США выразили готовность взять на себя управление Зангезурским коридором

США выразили готовность взять под свой контроль Зангезурский коридор.

США выразили готовность взять на себя управление Зангезурским коридором.

Как сообщает Report со ссылкой на Middle East Eye, об этом заявил журналистам в Нью-Йорке посол США в Турции Том Баррак.

По словам дипломата, США предложили взять на себя управление 32-километровым Зангезурским коридором на условиях его аренды сроком на 100 лет.

"Таким образом, обе стороны смогут использовать этот коридор", - подчеркнул посол.

Том Баррак также отметил, что основная цель данного предложения - содействовать продвижению дипломатических переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Комментарии Баррака стали первым официальным подтверждением того, что администрация президента США Дональда Трампа предложила управлять коридором через частного американского коммерческого оператора, который выступит в качестве нейтрального гаранта.