США выразили готовность взять на себя управление Зангезурским коридором.
Как сообщает Report со ссылкой на Middle East Eye, об этом заявил журналистам в Нью-Йорке посол США в Турции Том Баррак.
По словам дипломата, США предложили взять на себя управление 32-километровым Зангезурским коридором на условиях его аренды сроком на 100 лет.
"Таким образом, обе стороны смогут использовать этот коридор", - подчеркнул посол.
Том Баррак также отметил, что основная цель данного предложения - содействовать продвижению дипломатических переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Комментарии Баррака стали первым официальным подтверждением того, что администрация президента США Дональда Трампа предложила управлять коридором через частного американского коммерческого оператора, который выступит в качестве нейтрального гаранта.