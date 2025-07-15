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Исиба на этой неделе планирует обсудить с Бессентом тарифы США в отношении Японии

Исиба на этой неделе планирует обсудить с Бессентом тарифы США в отношении Японии Премьер-министр Японии Сигэру Исиба рассматривает возможность проведения встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, который на этой неделе посетит Osaka Expo 2025.
Другие страны
15 июля 2025 г. 11:44
Исиба на этой неделе планирует обсудить с Бессентом тарифы США в отношении Японии

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба рассматривает возможность проведения встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, который на этой неделе посетит Osaka Expo 2025.

Как передает Report, об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на правительственные источники.

В субботу Бессент посетит мероприятие, посвященное "национальному дню" Соединенных Штатов на выставке в Осаке, на котором будут представлены традиции и культура страны.

Отмечается, что Исиба планирует встретиться с ним в Токио и обсудить тарифную политику США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация введет 25%-ные пошлины на импорт из Японии, которые вступят в силу с 1 августа. Сбор будет взиматься отдельно от тарифов, установленных для каждого промышленного сектора, например, стали и алюминия.

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