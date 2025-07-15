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​​​​​​​Посол Турции: Борьба с FETÖ продолжится до ее полного уничтожения

​​​​​​​Посол Турции: Борьба с FETÖ продолжится до ее полного уничтожения ​​​​​​​Посол Турции: Борьба с FETÖ продолжится до ее полного уничтожения
Внешняя политика
15 июля 2025 г. 11:30
​​​​​​​Посол Турции: Борьба с FETÖ продолжится до ее полного уничтожения

15 июля – День демократии и национального единства стал важной вехой в истории Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на памятном мероприятии в Баку, посвященном девятой годовщине событий 15 июля 2016 года.

Дипломат подчеркнул, что отражение предательского нападения стало заслугой народа Турции, готового пожертвовать жизнью ради государства.

"Имя этой победы – Турция. Хочу также отметить сильную поддержку братского Азербайджана", - сказал он.

По словам Акгюна, за прошедшие девять лет Турция вела активную борьбу с организацией FETÖ.

"Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока эта террористическая структура не будет полностью уничтожена", - подчеркнул посол.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: FETÖ tamamilə məhv edilənədək Türkiyə mübarizəyə davam edəcək

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