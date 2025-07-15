Премьер РК: Новые СРП по ключевым месторождениям будут учитывать национальные интересы

Казахстан будет заключать новые соглашения о разделе продукции (СРП) по крупным нефтегазовым проектам - Кашаган, Тенгиз и Карачаганак [по истечении срока действия сществующих договоров] - с учетом национальных интересов.

Казахстан будет заключать новые соглашения о разделе продукции (СРП) по крупным нефтегазовым проектам - Кашаган, Тенгиз и Карачаганак [по истечении срока действия сществующих договоров] - с учетом национальных интересов.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил премьер-министр РК Олжас Бектенов на пресс-конференции в Астане.

"Мы сейчас работаем, начинаем переговоры с нашими партнерами для заключения новых СРП и будем их заключать с учетом национальных интересов", - сказал Бектенов, отвечая на вопрос журналистов о том, что в действующих контрактах по крупным нефтегазовым проектам интересы страны значительно ущемлены.

Премьер - министр подчеркнул, что работа и взаимоотношения с инвесторами - "вопрос очень чувствительный и очень серьезно влияет на инвестиционный климат".

"Мы эту работу будем проводить взвешенно без резких движений. Это нормальный переговорный процесс. Будем исходить из национальных интересов нашей страны", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Действующие СРП: так, срок действия СРП по Тенгизскому месторождению истекает в 2033 году. Это соглашение было подписано в 1993 году; срок действия Окончательного Соглашения о разделе продукции (ОСРП) по Карачаганакскому месторождению составляет 40 лет и завершается в то ли в 2037, то 2038 году; срок действия СРП по Кашагану истекает в 2037 году на 40 лет.