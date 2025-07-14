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ЧБТР определил приоритеты по транспортным коридорам с участием Азербайджана

ЧБТР определил приоритеты по транспортным коридорам с участием Азербайджана Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) намерен уделять приоритетное внимание проектам, которые усиливают транспортную роль Азербайджана как стратегического хаба на евразийском пространстве.
Инфраструктура
14 июля 2025 г. 17:27
ЧБТР определил приоритеты по транспортным коридорам с участием Азербайджана

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) намерен уделять приоритетное внимание проектам, которые усиливают транспортную роль Азербайджана как стратегического хаба на евразийском пространстве.

Об этом в интервью Report сказал президент ЧБТР Серхат Кёксал.

По его словам, Средний коридор представляет собой важнейший торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, способствующий укреплению экономических связей, расширению торговли и сотрудничества между странами-участницами.

Среди приоритетных проектов он также назвал наряду со Средним коридором, коридор “Север-Юг” и Великий шелковый путь.

Президент банка отметил, что поддержка трансграничных проектов, улучшающих связанность и логистику, напрямую соответствует нашему мандату.

"Подобные проекты, как правило, масштабны и требуют комплексного взаимодействия между государственными структурами, международными партнерами по финансированию и частным сектором. ЧБТР готов сыграть активную роль в их поддержке как с точки зрения финансирования, так и институционального участия", - заявил С.Кёксал.

По мнению главы банка, инвестиции в транспортную инфраструктуру вдоль этого маршрута создают значительные возможности для ЧБТР как регионального банка развития.

С. Кёксал подчеркнул, что транспортный сектор в целом является одним из стратегически важных направлений для банка, учитывая его ключевую роль в экономике Азербайджана и значение для региональной интеграции.

"В 2023 году при Министерстве экономики Азербайджана было создано специализированное подразделение по вопросам государственно-частного партнерства, которое уже работает над подготовкой новых проектов, включая инфраструктурные инициативы в транспортном секторе. ЧБТР планирует тесно сотрудничать с этим подразделением, чтобы принять участие в финансировании будущих ГЧП-проектов", - заявил представитель.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Serhat Koksal: BSTDB ready to support projects that will strengthen Azerbaijan's strategic role
Версия на азербайджанском языке QDTİB Azərbaycanın iştirakı ilə nəqliyyat dəhlizləri üzrə prioritetləri müəyyən edib

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