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Бектенов: Казахстан не планирует вводить ответные пошлины на товары из США

Бектенов: Казахстан не планирует вводить ответные пошлины на товары из США Казахстан не будет повышать пошлины на товары из США в качестве ответной меры.
В регионе
15 июля 2025 г. 11:31
Бектенов: Казахстан не планирует вводить ответные пошлины на товары из США

Казахстан не будет повышать пошлины на товары из США в качестве ответной меры.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом на пресс- конференции в Астане заявил премьер - министр РК Олжас Бектенов.

Он пояснил, что 95% казахстанского экспорта в США не подпадает под пошлины, предлагаемые президентом страны Дональдом Трампом. Оставшиеся 5% "не несут критической нагрузки".

"Но тем не менее, мы ведем переговоры с американской стороной", - подчеркнул Бектенов.

Как сообщалось, США объявили о намерении с 1 августа 2025 года ввести пошлины в размере 25% на импорт казахстанских товаров.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ответном письме Дональду Трампу подтвердил готовность Казахстана к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли. Токаев также выразил уверенность в достижении компромисса по этому вопросу.

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