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Nvidia получила разрешение Вашингтона на возобновление поставок ИИ-чипов в Китай

Nvidia получила разрешение Вашингтона на возобновление поставок ИИ-чипов в Китай Nvidia получила разрешение Вашингтона на возобновление поставок ИИ-чипов в Китай
ИКТ
15 июля 2025 г. 11:04
Nvidia получила разрешение Вашингтона на возобновление поставок ИИ-чипов в Китай

Nvidia Corp. планирует возобновить поставки ИИ-чипов H20 в Китай, так как получила заверения от Вашингтона в том, что они будут одобрены.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на сообщение Nvidia.

Это резкое изменение по сравнению с прежней позицией администрации президента США Дональда Трампа. Несколько дней назад главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуан встречался с Трампом и представителями его администрации в Белом доме.

"Власти США заверили Nvidia, что лицензия на экспорт H20 будет выдана, и компания надеется начать поставки этих чипов в скором времени", - говорится в сообщении.

Компания создала специализированный вариант ИИ-чипов для китайского рынка с учетом введенных ранее Вашингтоном ограничений на поставки полупроводниковых компонентов в США. Однако в апреле американские власти запретили Nvidia продавать и эти чипы в Китай без специального разрешения.

Информация о том, что Белый дом разрешит Nvidia продавать чипы H20 в Китай, появилась в то время как Хуан находился с визитом в Пекине.

Глава Nvidia анонсировал разработку компанией нового ИИ-чипа для китайского рынка, который, по его словам, будет полезен для автоматизации производства и логистики. Чип основан на передовой архитектуре Nvidia - Blackwell, однако ряд его характеристик снижен с учетом действующих ограничений США на экспорт технологий в Китай, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Решение США разрешить Nvidia поставки чипов H20 в КНР было расценено Пекином как жест доброй воли в рамках торговых переговоров, отмечают источники. Доступ к передовым полупроводниковым технологиям является одним из главных приоритетов китайских переговорщиков.

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