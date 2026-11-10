Саудовские силы ПВО перехватили летевшие к Эр-Рияду ракеты хуситов
Другие страны
- 10 ноября, 2026
- 07:42
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Силы противовоздушной обороны аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую и крылатую ракеты, выпущенные хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" в направлении Эр-Рияда.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написал представитель альянса Турки аль-Малики.
"Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую, крылатую ракеты, запущенные террористами-хуситами в направлении Эр-Рияда", - отметил он.
Ранее аль-Малики также сообщил о перехвате баллистической ракеты над югом королевства.
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