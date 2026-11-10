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    Саудовские силы ПВО перехватили летевшие к Эр-Рияду ракеты хуситов

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 07:42
    Саудовские силы ПВО перехватили летевшие к Эр-Рияду ракеты хуситов

    Силы противовоздушной обороны аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую и крылатую ракеты, выпущенные хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" в направлении Эр-Рияда.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал представитель альянса Турки аль-Малики.

    "Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую, крылатую ракеты, запущенные террористами-хуситами в направлении Эр-Рияда", - отметил он.

    Ранее аль-Малики также сообщил о перехвате баллистической ракеты над югом королевства.

    Турки аль-Малики Перехват ракеты Движение Ансар Аллах (хуситы) Саудовская Аравия
    Səudiyyə Ərəbistanı koalisiyası Ər-Riyada atılan ballistik və qanadlı raketləri zərərsizləşdirib
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