Саудовские силы ПВО перехватили летевшие к Эр-Рияду ракеты хуситов

Силы противовоздушной обороны аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую и крылатую ракеты, выпущенные хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" в направлении Эр-Рияда.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал представитель альянса Турки аль-Малики.

"Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую, крылатую ракеты, запущенные террористами-хуситами в направлении Эр-Рияда", - отметил он.

Ранее аль-Малики также сообщил о перехвате баллистической ракеты над югом королевства.