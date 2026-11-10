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    Səudiyyə Ərəbistanı koalisiyası Ər-Riyada atılan ballistik və qanadlı raketləri zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 07:52
    Səudiyyə Ərəbistanı koalisiyası Ər-Riyada atılan ballistik və qanadlı raketləri zərərsizləşdirib

    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi ərəb koalisiyasının hava hücumundan müdafiə qüvvələri Yəməndəki husilərin "Ənsar Allah" hərəkatı tərəfindən Ər-Riyad istiqamətində buraxılan ballistik və qanadlı raketləri ələ keçirərək məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə koalisiyanın nümayəndəsi Türki əl-Maliki "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.

    "Hava hücumundan müdafiə qüvvələri terrorçu husilər tərəfindən Ər-Riyad istiqamətində buraxılan ballistik və qanadlı raketləri ələ keçirərək məhv edib", – o bildirib.

    Daha əvvəl Türki əl-Maliki krallığın cənubunda daha bir ballistik raketin ələ keçirildiyini açıqlamışdı.

    Səudiyyə Ərəbistanı Ənsar Allah hərəkatı (Husilər)
    Саудовские силы ПВО перехватили летевшие к Эр-Рияду ракеты хуситов
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