Səudiyyə Ərəbistanı koalisiyası Ər-Riyada atılan ballistik və qanadlı raketləri zərərsizləşdirib
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2026
- 07:52
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Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi ərəb koalisiyasının hava hücumundan müdafiə qüvvələri Yəməndəki husilərin "Ənsar Allah" hərəkatı tərəfindən Ər-Riyad istiqamətində buraxılan ballistik və qanadlı raketləri ələ keçirərək məhv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə koalisiyanın nümayəndəsi Türki əl-Maliki "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.
"Hava hücumundan müdafiə qüvvələri terrorçu husilər tərəfindən Ər-Riyad istiqamətində buraxılan ballistik və qanadlı raketləri ələ keçirərək məhv edib", – o bildirib.
Daha əvvəl Türki əl-Maliki krallığın cənubunda daha bir ballistik raketin ələ keçirildiyini açıqlamışdı.
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