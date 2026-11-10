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    При утечке химиката на заводе гранатового сока в Калифорнии пострадали десятки человек

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 06:36
    При утечке химиката на заводе гранатового сока в Калифорнии пострадали десятки человек

    На заводе американского производителя гранатового сока POM Wonderful в Калифорнии произошла утечка химикатов, в результате чего медицинская помощь потребовалась 58 людям, из них госпитализировали 11 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала ABC со ссылкой на пожарную службу округа Фресно.

    Из-за инцидента эвакуировали около 150 сотрудников. Работники, находившиеся в зоне утечки, пожаловались на затрудненное дыхание и головокружение.

    В компании уточнили, что на заводе вытекло около одного галлона (около 3,8 л.) чистящего раствора BioSide, содержащего 15% надуксусной кислоты. Вещество просочилось через небольшое отверстие в трубопроводе. В POM Wonderful предположили, что причиной повреждения стал износ оборудования, однако окончательно это не подтвердили.

    В пожарной службе сообщили, что сотрудники подверглись воздействию паров раствора. Химикаты не попали в канализацию и водоемы. За пределами предприятия угрозы для населения не возникло.

    Работа предприятия была возобновлена спустя несколько часов.

    Утечка Калифорния Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də nar şirəsi zavodunda kimyəvi sızma olub, 58 nəfər zəhərlənib
    44 filmi
    MiniBoss

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