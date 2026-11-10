При утечке химиката на заводе гранатового сока в Калифорнии пострадали десятки человек

На заводе американского производителя гранатового сока POM Wonderful в Калифорнии произошла утечка химикатов, в результате чего медицинская помощь потребовалась 58 людям, из них госпитализировали 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала ABC со ссылкой на пожарную службу округа Фресно.

Из-за инцидента эвакуировали около 150 сотрудников. Работники, находившиеся в зоне утечки, пожаловались на затрудненное дыхание и головокружение.

В компании уточнили, что на заводе вытекло около одного галлона (около 3,8 л.) чистящего раствора BioSide, содержащего 15% надуксусной кислоты. Вещество просочилось через небольшое отверстие в трубопроводе. В POM Wonderful предположили, что причиной повреждения стал износ оборудования, однако окончательно это не подтвердили.

В пожарной службе сообщили, что сотрудники подверглись воздействию паров раствора. Химикаты не попали в канализацию и водоемы. За пределами предприятия угрозы для населения не возникло.

Работа предприятия была возобновлена спустя несколько часов.