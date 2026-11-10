Торговый профицит КНР превысил $1 трлн

Профицит торгового баланса Китая по итогам первых 10 месяцев 2026 года превысил 1 трлн долларов, достигнув 1,04 трлн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Главным таможенным управлением КНР.

Отмечается, что рост экспорта во многом обусловлен увеличением мирового спроса на продукцию, связанную с искусственным интеллектом (ИИ).

В октябре, согласно данным, экспорт Китая вырос на 35,2% в годовом выражении, достигнув 412,3 млрд долларов. Импорт увеличился на 41,6% - до 307,1 млрд долларов.

Основными драйверами экспортного роста стали полупроводниковые чипы, серверы для центров обработки данных и сетевое оборудование, необходимые для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

Таким образом, Китай уже второй год подряд преодолел отметку в 1 трлн долларов профицита торгового баланса. В 2025 году этот показатель составил рекордные 1,2 трлн долларов. В нынешнем году соответствующий рубеж был достигнут на месяц раньше.