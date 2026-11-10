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    МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с днем памяти Ататюрка

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 09:27
    МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с днем памяти Ататюрка

    Министерство иностранных дел Азербайджана сделало публикацию в связи с днем памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Сегодня годовщина кончины основателя Турецкой Республики, выдающегося государственного деятеля Мустафы Кемаля Ататюрка. С глубоким почтением и уважением чтим память великой личности Ататюрка, оставившего неизгладимый след в мировой истории".

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Мустафа Кемаль Ататюрк
    Azərbaycan XİN Atatürkün anım günü ilə bağlı paylaşım edib
    Azerbaijan's Foreign Ministry commemorates Mustafa Kemal Atatürk
    44 filmi
    44 filmi

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