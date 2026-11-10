МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с днем памяти Ататюрка
Внешняя политика
- 10 ноября, 2026
- 09:27
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Министерство иностранных дел Азербайджана сделало публикацию в связи с днем памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Сегодня годовщина кончины основателя Турецкой Республики, выдающегося государственного деятеля Мустафы Кемаля Ататюрка. С глубоким почтением и уважением чтим память великой личности Ататюрка, оставившего неизгладимый след в мировой истории".
Bu gün Türkiyə Respublikasının banisi, görkəmli dövlət xadimi Mustafa Kamal Atatürkün vəfatının ildönümüdür. Dünya tarixində silinməz iz qoymuş böyük şəxsiyyət Atatürkü dərin ehtiram və hörmətlə yad edirik. #BirMillətİkiDövlət 🇦🇿🇹🇷 https://t.co/21ujg4UqVd— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 10, 2026
Azərbaycan XİN Atatürkün anım günü ilə bağlı paylaşım edib
Azerbaijan's Foreign Ministry commemorates Mustafa Kemal Atatürk
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