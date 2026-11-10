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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycan XİN Atatürkün anım günü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 10 noyabr, 2026
    • 09:19
    Azərbaycan XİN Atatürkün anım günü ilə bağlı paylaşım edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyə dövlətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün anım günü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Bu gün Türkiyə Respublikasının banisi, görkəmli dövlət xadimi Mustafa Kamal Atatürkün vəfatının ildönümüdür. Dünya tarixində silinməz iz qoymuş böyük şəxsiyyət Atatürkü dərin ehtiram və hörmətlə yad edirik".

    Mustafa Kamal Atatürk Türkiyə Cümhuriyyəti Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с днем памяти Ататюрка
    Azerbaijan's Foreign Ministry commemorates Mustafa Kemal Atatürk
    MiniBoss
    MiniBoss

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